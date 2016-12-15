Киев, 15 декабря, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко в ходе телефонных переговоров с президентом Европейского совета Дональдом Туском заявил, что Киеву хотелось бы продления санкций Европейского союза в отношении России, а за «виновность» Москвы в «гуманитарной ситуации в Алеппо» (Сирия) РФ заслуживает отдельных санкций, сообщили в пресс-службе украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

Уточняется, что важной частью беседы Порошенко и Туска стала координация позиций Киева и ЕС перед предстоящим 15 декабря заседанием Европейского совета (Брюссель). При этом Туск сообщил, что предпримет усилия по решению вопроса евроинтеграции Украины. Туск обещал, что поможет и в ратификации соответствующего соглашения, и в решении вопроса по безвизовому режиму для украинских граждан.

«Президент Порошенко подчеркнул, что рассчитывает на продолжение санкций ЕС против России из-за невыполнения ею Минских договорённостей. Он также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в сирийском Алеппо и отметил, что за такие действия Россия заслуживает отдельных санкций», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, Алеппо, в котором долгое время базировались террористы, осаждён правительственными войсками Сирии. 13 декабря террористы заключили с Сирийской Арабской армией (САА) соглашение о прекращении огня. Было запланировано, что боевики, ранее ещё не сложившие оружие, будут отправлены в Идлиб (Сирия) на автобусах.

Тем не менее 14 декабря террористы, нарушив договор, обстреляли автобусную колонну. Они пытались совершить прорыв через позиции САА. Но атака в северо-западном направлении была отбита. Сейчас в Алеппо продолжается операция по освобождению от террористов подконтрольных им восточных районов города.