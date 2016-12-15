Брюссель, 15 декабря, 2016, 07:29 — ИА Регнум. Власти Европейского союза (ЕС) не исключают объединения позиций с Россией по ряду вопросов против инициатив новой администрации президента США Дональда Трампа. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассказала в интервью The Wall Street Journal.

The Official CTBTO Photostream Федерика Могерини

По ее словам, речь идет о заключении договоренностей по ядерной программе Ирана, урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, а также роли ООН.

«Если говорить о каждом конкретном случае, то можно найти аспекты, где я была бы не удивлена, что европейцы и русские могут быть на одной стороне», — сказала представитель ЕС.

При этом Могерини добавила, что политика санкций ЕС в отношении России останется неизменной до выполнения Минских соглашений.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини сообщила, что на состоявшемся 12 декабря заседании Совета министров иностранных дел ЕС ни одна из стран не призывала рассмотреть возможность введения санкций против РФ из-за Сирии. О возможности таких мер ранее заявляли, в частности, лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады.