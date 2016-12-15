Вашингтон, 15 декабря, 2016, 07:24 — ИА Регнум. В адрес российского руководства по американскому телевидению прозвучали обвинения в причастности к кибератакам в ходе президентских выборов в США. Два высокопоставленных источника в американских спецслужбах сообщили такую информацию, передаёт телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

«Представители американских спецслужб с «высокой долей уверенности» полагают, что российский президент Владимир Путин был лично вовлечён в тайную российскую кампанию по вмешательству в президентские выборы в Соединённых Штатах», — говорится в сообщении телеканала.

На телеканале сообщалось, что кибератаки во время предвыборной кампании предпринимались с целью добиться проигрыша кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон — российское руководство хотело отомстить бывшему госсекретарю.

В дальнейшем кибервзломы предпринимались для того, чтобы «расколоть американских союзников при помощи создания представления о том, что они уже не могут рассчитывать на США как на заслуживающего доверия мирового лидера».

Данные, которыми располагает телеканал, официально не подтвердили ни в ЦРУ, ни в канцелярии Директора Национальной разведки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинения Москвы в том, что она повлияла на крупные события в международной политике, звучат всё чаще. 14 декабря британский депутат Бен Бредшоу публично заявил, что российские хакеры могли повлиять на исход референдума о Brexit. Вмешательство хакеров из России «в настоящее время доказано в американской президентской кампании». То же, считает он, можно сказать «и в нашем собственном референдуме».