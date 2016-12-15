Минск, 15 декабря, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии рассчитывает на рост ВВП страны в 2017 году на 1,7%. Такой показатель обозначен в постановлении Совета министров «О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2017 год», опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Согласно документу, за период с января по март 2017 года ВВП Белоруссии снизится на 0,4% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, но затем должен наметиться рост: по итогам первого полугодия — на 0,2%, по итогам января-сентября — на 1%, по итогам года — на 1,7%.

Также в 2017 году планируется увеличить производительность труда на 1,8%, экспорт товаров и услуг — на 3,8%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 1,3%. Сальдо внешней торговли товарами и услугами должно составить 0,1% к ВВП. Инфляция в январе-марте предусмотрена на уровне 4,8%, в январе-июне — 6,7%, в январе-сентябре — 6,9%, а по итогам годам не должна превысить 9%.

В следующем году Белоруссия рассчитывает привлечь привлечь не менее $1,4 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе — без учёта задолженности прямому инвестору за товары, работы и услуги.

Обозначенные в постановлении поквартальные значения определены в качестве ключевых показателей эффективности работы на 2017 год для правительства и Национального банка Белоруссии, а также руководителей республиканских и областных органов управления. Цифры соответствуют прогнозным показателям, утверждённым указом Александра Лукашенко в начале октября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на этой неделе Всемирный банк спрогнозировал дальнейшую рецессию экономики Белоруссии в 2017 году. Согласно оценкам, которые приводятся в новом экономическом обзоре ВБ, снижение ВВП страны по итогам 2016 года составит 2,7%, в 2017 году — 0,9%. Сокращение реальных доходов населения и рост безработицы в предстоящем году продолжатся, однако меньшими темпами.

Небольшой рост начнётся лишь в 2018 году — увеличение ВВП составит 1,1% по сравнению с 2017 годом. Условием этого называется улучшение ситуации с экспортом. По мнению аналитиков Всемирного банка, положительно на ситуации в республике скажется реанимация рынков её основных торговых партнёров.

Напомним, официальный прогноз на 2016 год, утверждённый Александром Лукашенко, предусматривал годовой рост ВВП не менее чем на 0,3%. Он был провален досрочно, как и предыдущие годовые прогнозы, а также план на минувшую пятилетку 2011−2015 годов.