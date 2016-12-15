На Камчатке счета водоканала арестованы из-за долга почти в 100 млн рублей
Петропавловск-Камчатский, 15 декабря, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Счета главного водоканала Камчатки арестованы по решению Арбитражного суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM судебные приставы.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Водоканал
«Производство в отношении ГУП КК «Петропавловский водоканал» началось еще в начале декабря. В рамках исполнения решений Арбитражного суда счета предприятия были арестованы. Всего по искам предприятие задолжало более 91 миллиона рублей», — пояснили в службе приставов.
В числе кредиторов — крупные компании, предприниматели и мэрия Петропавловска-Камчатского.
Водоканал — собственность правительства региона. Предприятие поставляет холодную воду в столицу Камчатки, а также в Елизово и ряд других сельских поселений.