Петропавловск-Камчатский, 15 декабря, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Счета главного водоканала Камчатки арестованы по решению Арбитражного суда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM судебные приставы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водоканал

«Производство в отношении ГУП КК «Петропавловский водоканал» началось еще в начале декабря. В рамках исполнения решений Арбитражного суда счета предприятия были арестованы. Всего по искам предприятие задолжало более 91 миллиона рублей», — пояснили в службе приставов.

В числе кредиторов — крупные компании, предприниматели и мэрия Петропавловска-Камчатского.

Водоканал — собственность правительства региона. Предприятие поставляет холодную воду в столицу Камчатки, а также в Елизово и ряд других сельских поселений.