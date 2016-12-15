Пекин, 15 декабря, 2016, 06:45 — ИА Регнум. Китайский юань вновь продолжает дешеветь. По состоянию на 15 декабря паритетный курс юаня к доллару США изменился сразу на 261 базисный пункт. ЦБ КНР понизил курс китайской национальной валюты до отметки 6,9289 юаня за доллар.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс валют

Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому Центробанк КНР начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 13 декабря паритетный курс юаня к доллару США составил 6,8934, таким образом главный финансовый регулятор страны укрепил национальную валюту сразу на 154 базисных пункта.