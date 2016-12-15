Якутск, 15 декабря, 2016, 06:38 — ИА Регнум. Техническую воду приходилось пить воспитанникам дошкольного учреждения в Момском районе республики. Водой из системы отопления детей поили в течение полугода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Такое нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства было выявлено при проверке детского сада надзорным ведомством. Перед тем, как использовать воду из батарей в качестве питьевой, в дошкольном учреждении её отстаивали и обеззараживали. Тем не менее, возбуждено дело об административном нарушении.

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов утверждает, что в республике такие ситуации встречаются довольно часто. «Виной всему решения еще советского времени, когда на системе водоснабжения попросту экономили. То есть — отказывались от нее по принципу «а там как-нибудь сами», — пояснил парламентарий. Он назвал трагедией в XXI веке не иметь доступа к нормальной воде.