Сан-Франциско, США, 15 декабря, 2016, 05:54 — ИА Регнум. Компания Yahoo заявила об обнаружении трехлетней «бреши в безопасности» системы, которая привела к утечке данных аккаунтов около миллиарда пользователей сайта, сообщает Associated Press 15 декабря.

Wallspaper.ru Хакеры

Эксперты по безопасности считают, что взлом «не был работой обычных преступников» и мог быть организован спецслужбами США или иностранных государств. Об этом говорит как масштаб утечки, так и то, что данные не были выставлены на продажу.

Настолько крупная утечка данных является новым «мировым рекордом», причем предыдущий также относится к компании Yahoo.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября стало известно, что хакерам удалось получить доступ к данным примерно 500 млн пользователей Yahoo. В заявлении компании также указывалось, что группа хакеров, организовавшая взлом, «была аффилирована с государственными структурами».

Пока неизвестно, является ли «рекордная» утечка данных, о которой стало известно сегодня, связанной с хакерской атакой, о которой сообщалось в сентябре месяце.

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