Лондон, 15 декабря, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Ключевой политический термин года, Brexit, введен в Оксфордский словарь и официально признан словом английского языка, сообщает Associated Press 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Оксфордский словарь определяет Brexit как «выведение Соединенного Королевства из состава Европейского союза, а также политический процесс, связанный с ним».

Другими новыми словами стали Grexit (потенциальный отказ Греции от евро), glam-ma (гламурная старушка), youtuber (видеоблогер или производитель другого видеоконтента для YouTube), verklempt (перегруженность эмоциями) и «take your freak on» (относится к сексу или танцам).

Как сообщало ИА REGNUM, слово Brexit, образованное от английских слов Britain (Британия) и Exit (выход) стало использоваться для обозначения процесса выхода Великобритании из ЕС после референдума 23 июня, на котором большинство граждан страны высказалось за «развод» с Евросоюзом.