Вашингтон, 15 декабря, 2016, 03:37 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост председателя Национального комитета Республиканской партии кандидатуру Ронны Макдэниэл, которая в настоящее время возглавляет отделение партии в штате Мичиган, передаёт Fox News.

Migop.org Ронна Макдэниэл

«Ронна была чрезвычайно лояльна к нашему движению и её усилия имели большое значение для нашей внушительной победы в Мичигане. И я знаю, что она принесёт такую же страсть в Национальный комитет Республиканской партии», — приводит телеканал заявление Дональда Трампа.

Ронна Макдэниел является племянницей бывшего кандидата в президенты США от республиканцев Митта Ромни, уступившего на выборах 2012 года Бараку Обаме. На посту главы Республиканской партии она сменит Ринса Прибаса, который станет новым главой аппарата Белого дома.