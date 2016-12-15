Владивосток, 15 декабря, 2016, 04:07 — ИА Регнум. Во Владивостоке сегодня, 15 декабря, не получится купить доллар ниже 62 рублей — такую ставку установили только несколько банков. В основном финансовые организации продают американскую валюту выше 62,30 рублей, самая высокая ставка установлена в Сбербанке — 63,66 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

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Самый дешёвый доллар во Владивостоке покупает «Солид Банк» — 58,31 рублей, «Связь-Банк» —58,75 рублей, «Холмсккомбанк» — 59,80 рублей. Сбербанк установил планку на отметке в 60,54 рублей, Примсоцбанк — 61,50 рубль. Оперкасса на Фокина и «Бинбанк» берут валюту по 61,80 рублю, «Восточный банк» — 61,65 рубль.

Сбербанк продаёт доллар за 63,66 рубля, «Связь-Банк» — 63,25 рубля. В основном банки продают валюту в диапазоне от 62,30 рублей до 62,60 рублей. В оперкассе на Фокина доллар стоит 62,29 рубля, в Россельхозбанке — 62,30. По 62 рубля за доллар предлагают отделения «Пойдём!» и «Солид Банка», в «Холмсккомбанке» — 62,16 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, доллар приблизился к отметке в 62 рубля, отреагировав на повышение учётной ставки Федеральной резервной системы США. В ходе торгов на Московской бирже американская валюта ускорила рост до 2,3%.

Руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя уверен, что динамика рубля будет зависеть от нефтяных цен. По мнению эксперта, сегодня необходимо продавать отметку в 60,80 рублей, после чего на пути встанет уже психологический уровень в районе 60 рублей за доллар. Затем Задоя прогнозирует снижение вплоть до 57 или 58 рублей за единицу американской валюты.