Даллас, США, 15 декабря, 2016, 03:20 — ИА Регнум. Центр по контролю и профилактике заболеваний США выпустил рекомендацию, предписывающую гражданам воздержаться от поездок в округ Кэмерон на юге Техаса, в котором зафиксировано заражение вирусом Зика от укусов «местных» комаров, передает Reuters 15 декабря.

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Глава центра Том Фриден пояснил, что предупреждение касается прежде всего беременных женщин, однако и другим гражданам следует проявлять осторожность во время поездок в округ Кэмерон.

«Мы тесно сотрудничаем с властями штата Техас, чтобы собирать и анализировать новую информацию каждый день», — сообщил Фриден журналистам.

Также Фриден подтвердил, что заражение пяти жителей техасского Браунсвилла произошло именно от местных комаров, число которых в округе достаточно велико — на юге штата, несмотря на зимнее время года, стоит теплая погода.

Как передавало ИА REGNUM, 29 ноября в штате Техас было зафиксировано первое в истории штата заражение вирусом Зика от «местных» комаров — смертельно опасное заболевание обнаружено у женщины в округе Камерон на границе с Мексикой, при этом женщина не выезжала за пределы штата. 10 декабря в округе были подтверждены еще четыре случая заражения опасным вирусом.

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Симптомами лихорадки Зика, вызываемой одноименным вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, повышение температуры, опухание суставов, а также микроцефалию у детей, в случае, если лихорадкой Зика переболела мать ребенка во время беременности. С 1947 до 2015 года в мире было отмечено всего 15 случаев заболевания лихорадкой Зика, однако с конца 2015 года началось шквальное распространение вируса в Южной Америке.

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В августе 2016 года были зафиксированы первые случаи заражения вирусом Зика в США, после чего правительство приняло ряд экстренных мер. В конце сентября Конгресс США одобрил выделение правительством $1,1 млрд на «окончательное решение проблемы» с комарами — переносчиками вируса Зика.

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На данный момент подтверждено несколько сотен случаев заражения граждан США вирусом Зика, в основном возвратившихся из иностранных поездок, и два случая смерти — в штатах Юта и Техас.