Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2016, 02:51 — ИА Регнум. Гражданин США, проживающий в Москве, задержан в Нью-Йорке по подозрению в причастности к кибератакам на банковскую систему страны, передает Associated Press 15 декабря.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слежка

Полиция сообщила о задержании Джошуа Сэмуэля Аарона в аэропорту Кеннеди 14 декабря, судебный процесс над ним будет проходить в Федеральном суде на Манхэттэне.

Власти обвиняют Аарона в краже данных 83 млн клиентов JP Morgan Chase в 2014 году. Прокуратура также проверяет возможную причастность Аарона к другим крупным кибератакам в юрисдикции США.