Киев, 15 декабря, 2016, 02:41 — ИА Регнум. Украинские власти заплатят Нидерландам за хранение и перевозку в Киев скифского золота из коллекции крымских музеев. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передают «Украинские новости».

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«Украина готова оплатить сумму за хранение местному музею в Нидерландах, и в момент возвращения этой коллекции на территорию Украины мы все расходы покроем», — сказал он.

Уточняется, что сумма к оплате, согласно решению нидерландского суда, составит свыше 100 тысяч евро.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря Окружной суд Амстердама вынес решение о передаче Украине экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Чёрного моря», вывезенной с полуострова в начале 2014 года (до вхождения Крыма в состав РФ) в Нидерланды для демонстрации в музее искусств Алларда Пирсона.

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