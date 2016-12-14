Стамбул, Турция, 15 декабря, 2016, 02:35 — ИА Регнум. Несколько сотен человек, среди которых, как утверждается, есть и повстанцы из сирийского Алеппо, вышли на митинг в турецком Стамбуле, передает Associated Press 15 декабря.

Pedro Szekely Стамбул, Турция

Протестующие митингуют возле посольства Ирана, акция проходит мирно. Демонстранты скадируют «Убийца Иран, прочь из Сирии» и «Сохраним Алеппо».

В настоящий момент Алеппо находится под контролем правительственных войск Сирии, боевые действия прекращены, в настоящий момент идет сдача и вывод последних групп боевиков из восточных районов города.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция уже заявила, что поддерживает прекращение огня в Алеппо, на 27 декабря намечена встреча представители Турции, России и Ирана в Москве для поиска путей окончательного решения сирийского кризиса.