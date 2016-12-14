Москва, 15 декабря, 2016, 02:28 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 14 декабря зафиксировано 42 обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа, Латакия и Эль-Кунейтра. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны России Результаты обстрела боевиками

В провинции Дамаск боевики причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреливали из миномётов и стрелкового оружия населённые пункты Джаубар, Бузайна, Мейда, Хараста, Барза, Кафер-Батна и Хауш-Фаддалия, а также больницу Ибн-Эль-Валид и ферму в Харасте, автомагистраль в районе Думы.

Боевики группировки «Ахрар аш-Шам» с применением миномётов, стрелкового оружия, зенитных орудий и «беспилотника» со взрывным устройствам обстреляли квартал Салах-ад-Дин в городе Алеппо, а также населённые пункты Айн-эль-Катара и Раша, позиции правительственных войск в районе горы Абу-Али в провинции Латакия.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили», — говорится в документе.

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Сообщается, что в течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё четырёх населённых пунктов в провинциях Латакия и Тартус. Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1055.

Продолжены переговоры о прекращении огня с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 94 вооружённых формирования.

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Российскими военными проведено две гуманитарной акции в Восточном Алеппо — в районе Нового Алеппо и районе Ансари, в ходе которых мирным жителям было передано в общей сложности около шести тонн гуманитарной помощи.

«Для мирных жителей, покидающих районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — говорится в информационном бюллетене.

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