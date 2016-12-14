Триполи, 15 декабря, 2016, 02:09 — ИА Регнум. Власти Ливии заявили о возможности увеличения производства нефти на 365 тыс. баррелей в сутки после снятия блокады трубопроводов из нефтяных месторождений Шарара и Эль-Фил, сообщает Reuters 15 декабря.

David Foster Добыча нефти. 1950-е

Увеличение стало возможным благодаря соглашению Правительства Национального Единства в Триполи, которое признано ООН в качестве официальной власти Ливии, с «оппозицией» на востоке страны. Месторождения блокировались с 2014 года.

Таким образом, общий объем производства нефти в Ливии может вырасти с 600 тыс. до 965 тыс. баррелей в сутки. При этом в сентябре, до отмены блокады ряда крупных портов на побережье, объем производства был меньше 300 тыс. баррелей в сутки.

Однако Ливии, в любом случае, далеко до «предвоенного» уровня нефтедобычи — до смерти лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи в результате гражданской войны и интервенции стран ЕС и США, объем производства нефти в стране составлял 1,6 млн баррелей в сутки.