Москва, 15 декабря, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Киев никакого отношения не только к скифскому золоту, но и вообще к скифам не имеет, и это очевидно. Такую позицию в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 высказал член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк, комментируя решение суда Амстердама о передаче экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Чёрного моря» Украине.

Джеймс Тиссо. Скрытые сокровища. 1886 — 1894

Читайте также: Суд Амстердама принял решение по скифскому золоту в пользу Киева

По словам депутата, создан опасный юридический прецедент, когда законное имущество любой организации, а значит и любого физического лица, если оно в этот момент находилось на территории, которая меняла свою юрисдикцию, можно присваивать.

«Совершенно очевидно, что Киев никакого отношения не только к скифскому золоту, а вообще к скифам не имеет. Более того, а какое отношение к этому имеет вообще суд в одной из европейских стран? Суд может разбираться только по тому, были исполнены обязательства по контракту между сторонами или нет. Обязательства не были исполнены, потому что те ценные украшения, которые выставлялись, они не были возвращены законному владельцу. Никаких других решений этот суд был не вправе принимать», — уверен член Госдумы РФ.

«Я очень надеюсь, что до апелляции никуда скифское золото не будет увезено, потому что на Украине оно, скорее всего, будет похищено, — добавил Серей Железняк. — Уверен, что те проблемы, которые сейчас получает Европа в связи с продолжающейся вакханалией на Украине, будут иметь последствия и в юридической плоскости, потому что это, безусловно, очень опасный правовой прецедент».

Как сообщало ИА REGNUM, суд Амстердама принял решение о передаче экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Чёрного моря» Украине. Такое решение судья обосновала тем, что Крым страной не является, поэтому претендовать на права владения произведениями искусства не может. Кому скифское золото будет принадлежать, решит Украина.