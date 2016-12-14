Киев, 15 декабря, 2016, 01:53 — ИА Регнум. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о достижении договорённости с руководством Донецкой и Луганской народных республик об обмене пленными по формуле «4 на 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Мы договорились о том, что именно такое количество людей может быть обменено. По спискам это получается 226 с украинской стороны и 52 человека со стороны сепаратистов», — сообщила Савченко в интервью Hromadske.

По её словам, речь идёт, таким образом, обо всех лицах, в отношении которых есть подтверждение, что они находятся в живых.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Надежда Савченко провела 7 декабря в Минске встречу с лидерами Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким, на которой обсуждался обмен пленными «всех на всех».

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