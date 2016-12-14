Вашингтон, 15 декабря, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Фондовый рынок отреагировал снижением на решение Федеральной резервной системы США повысить базовую процентную ставку до 0,5−0,75% — прервался даже рекордный рост промышленного индекса Dow Jones, который не прекращался после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, передает Associated Press 15 декабря.

Фондовый рынок

Индекс Dow Jones упал на 71 пункт (0,4%), до 19 838 пунктов, S&P 500 снизился на 12 пунктов (0,6%), до 2259 пунктов, композитный Nasdaq снизился на 10 пунктов (0,2%), до 5453.

Основные индексы рынков Европы и Азии отреагировали на повышение ставки ФРС США разнонаправленно.

В Европе британский FTSE 100 опустился на 0,3%, немецкий DAX — на 0,4%, французский CAC 40 потерял 0,7%. А вот в Азии японский Nikkei 225 закончил день практически без изменений, индекс Kospi и индекс Южной Кореи на Гонконгской бирже даже незначительно подросли.

Мировые цены на нефть продемонстрировали снижение. Международный стандарт, марка Brent, потерял $1,82, баррель торгуется по цене $53,90 в Лондоне.

При этом доллар США вырос по отношению к основным конкурентам. Евро упал до $1,0557 с $1,0622, британский фунт упал до $1,2596 с $1,2667.

Также выросла доходность облигаций Казначейства США: до 1,25% с 1,17% для двухлетних облигаций, до 2,55% с 2,47% для десятилетних облигаций, до 3,15% с 3,13% — для 30-летних.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение повысить базовую процентную ставку впервые за этот год: с 0,25−0,5% до 0,5−0,75%.