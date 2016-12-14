Брюссель, 15 декабря, 2016, 01:28 — ИА Регнум. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что введение новых санкции в отношении России не приведёт к разрешению конфликта в Сирии. Об этом он заявил 14 декабря в интервью телеканалу ZDF.

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«Тот, кто считает, что дополнительные санкции в отношении России могут привести к урегулированию драмы в Сирии, в высшей степени наивен», — приводит словам Юнкера телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини сообщила, что на состоявшемся 12 декабря заседании Совета министров иностранных дел ЕС ни одна из стран не призывала рассмотреть возможность введения санкций против России из-за Сирии. О возможности таких мер ранее заявляли, в частности, лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и Канады.