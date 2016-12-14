Москва, 15 декабря, 2016, 01:04 — ИА Регнум. Рубль отреагировал снижением на повышении учётной ставки Федеральной резервной системы США. В ходе торгов на Московской бирже американская валюта ускорила рост до 2,3% и вплотную приблизилась к отметке в 62 рубля за доллар.

Eli Christman Увеличенное изображение купюры доллара (фрагмент)

Нефть Brent в ходе вечерних торгов снижалась на 2,93% (до 54,09 доллара за баррель), нефть WTI — на 3,44% (до 51,16 доллара за баррель).

Напомним, 14 декабря Комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение повысить базовую процентную ставку впервые за этот год — с 0,25−0,5% до 0,5−0,75%.

Новый министр экономического развития России Алексей Ведев ранее заявил, что повышение базовой ставки ФРС не окажет практически никакого влияния на динамику курса рубля.