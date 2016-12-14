Ирак, 15 декабря, 2016, 00:56 — ИА Регнум. Учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сообщает об уничтожении террористами «Исламского государства» (ИГИЛ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) до 60% культурного наследия древнего города Нимруд в Ираке, передает Associated Press 15 декабря.

Ken & Nyetta Статуя стража ворот Нимруда (фрагмент)

Специалисты ЮНЕСКО, археологи и историки, впервые посетили Нимруд, бывший столицей ассирийского государства в XIII веке до нашей эры и некогда известный масштабными памятниками древности, скульптурами и дворцами, чтобы оценить ущерб, нанесенный исламистами. Ущерб культурному наследию действительно оказался огромен.

По словам археологов, большая часть памятников, в том числе всемирно известный 37-метровый зиккурат с группой скульптур, «превращены в груду щебня», однако очень многие предметы старины были вывезены из Нимруда, их местонахождение неизвестно.

«Самое главное сейчас — обеспечить базовую защиту дворца и других памятников, которые остались (в Нимруде — прим. ИА REGNUM ). Они совершенно не защищены», — сообщила Луиза Гакстгаузен, представитель ЮНЕСКО в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, древний город Нимруд в Ираке был захвачен террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году, в 2015 исламисты снесли бульдозерами большое количество исторических памятников Нимруда, видеозапись разрушения была размещена террористами в сети Интернет. Освободить Нимруд удалось только в 2016 году.

На сегодняшний день под угрозой разрушения находится культурное наследие другого древнейшего города, сирийской Пальмиры — 11 декабря получившие подкрепление боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оттеснили сирийские правительственные войска с территории города.