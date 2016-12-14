Вашингтон, 15 декабря, 2016, 00:49 — ИА Регнум. Глава американской нефтегазовой компании ExxonMobil Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на должность госсекретаря США, в конце года уйдёт в отставку. Сообщение об этом 14 декабря распространила пресс-служба компании.

Exxonmobil.com Рекс Тиллерсон

Отмечается, что Тиллерсон покидает ExxonMobil после 41 года работы в компании. Его преемником на посту председателя совета директоров станет Даррен Вудс. Ожидается, что он вступит в должность с 1 января 2017 года.

Совет директоров ExxonMobil также поздравил Рекса Тиллерсона с выдвижением на должность главы Госепартамента США.

Как передавало ИА REGNUM, кандидатуру будущего госсекретаря США Дональд Трамп объявил 13 декабря. Назначение Рекса Тиллерсона должен будет одобрить Сенат США. Новый глава Белого дома, напомним, должен вступить в свои полномочия 20 января.

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