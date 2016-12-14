Вашингтон, 15 декабря, 2016, 00:33 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) увязывает выделение очередного транша финансовой помощи Украине с урегулированием вопроса по долгу Киева перед Москвой в размере 3 млрд долларов, заявил 14 декабря глава недавней миссии фонда на Украине Рон ван Руден.

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Он пояснил, что речь идёт о просрочке евробондов, и это всегда учитывается при принятии решения. Представитель МВФ призвал и Украину, и Россию найти решение долговой проблемы.

Ван Руден также дал оценку текущему состоянию украинской экономики, высказав мнение, что для достижения среднеевропейского уровня стране потребуются десятилетия.

По его словам, ВВП Украины на душу населения сегодня составляет лишь 20% от среднего по Европе и втрое ниже, чем в соседних Польше и Румынии. Даже при условии ежегодного роста экономики на 4−5% для приближения к этим показателям Украине «понадобится целое поколение», констатировал Ван Руден.

Напомним, четырёхлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Киеву кредита на общую сумму $17,5 млрд. В период с марта 2015 года по сентябрь 2016 года Украина получила три транша на сумму около $7,7 млрд.

Четвёртый транш финансовой помощи, как ожидается, Киев уже не получит в этом году. Ранее S&P распространило заявление, в котором говорится, что рейтинговое агентство ожидает получение Украиной очередного транша не ранее первой половины 2017 года. Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева также сообщила, что новый транш Киев надеется получить в январе — феврале.

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