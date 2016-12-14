Анкара, 15 декабря, 2016, 00:06 — ИА Регнум. Представители Турции, России и Ирана 27 декабря встретятся в Москве для поиска путей решения сирийского кризиса, сообщает Daily Sabah, ссылаясь на заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Целью встречи станет обсуждение условий прекращение огня в Сирии и начало переговоров по политическому решению кризиса.

Стоит отметить, что Госдеп США знает об этой встрече и не имеет возражений, заявил журналистам официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби. По его словам, сообщения СМИ об этом событии не указывают на то, что США сыграют в этом вопросе значительную роль.