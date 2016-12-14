Стокгольм, 14 декабря, 2016, 23:59 — ИА Регнум. Российская женская сборная по гандболу завершила свое выступление на чемпионате Европы. Сегодня, 14 декабря, российские гандболисты сыграли матч против сборной Венгрии.

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Победа в этом матче никак не могла повлиять на дальнейшее участие российской сборной в чемпионате. Российские гандболистки не слишком усердствовали и сыграли против венгерок вничью — 26:26.

Накануне наши гандболистки сыграли с таким же счетом матч против датчанок и тем самым лишились шансов на выход в полуфинал турнира.

В итоге российские гандболистки заняли четвертое место в турнирной таблице (4 очка) 2-й группы основного раунда.

При этом наши гандболистки являются действующими олимпийскими чемпионками.

Напомним, в чемпионате Европы по гандболу участвовали 16 сильнейших команд континента. Турнир проходит в четырех шведских городах: Стoкгoльме, Гeтeбoргe, Мaльмe и Хeльcингбoрге.