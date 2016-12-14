Анкара, 14 декабря, 2016, 23:53 — ИА Регнум. Один из двух террористов-смертников, участвовавших в нападении на футбольный стадион в Стамбуле, прибыл из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает 14 декабря Reuters.

jan Sefti Флаг Курдистана

Ранее на этой неделе турецкая полиция задержала 568 человек, подозреваемых в связях с курдскими повстанцами.

Турецкие власти считают, что сирийская курдская партия «Демократический союз» и ее боевое крыло «Отряды народной самообороны» (YPG) являются ответвлением РПК, которая ведет борьбу за автономию в рамках турецкого государства в течение многих десятилетий.

Турция разочарована, что YPG, борющаяся с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, поддерживается международным сообществом.

Напомним, двойной теракт в Стамбуле, случившийся 10 декабря, унес жизни 44 человек, в основном полицейских, 150 человек получили ранения. Группировка, являющаяся ответвлением от Рабочей партии Курдистана (РПК), взяла на себя ответственность за теракт.