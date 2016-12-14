Москва, 14 декабря, 2016, 23:43 — ИА Регнум. Сотрудники МВД и ФСБ провели совместные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия, в ходе которых изъяли оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Оперативные мероприятия, проводившиеся в Москве на улице Гарибальди, являлись частью более масштабной операции по пресечению незаконной поставки оружия и боеприпасов в столице России и других регионах страны.

По предварительной информации, к обнаруженному каналу незаконного оборота оружия причастны сотрудники столичной полиции. В данный момент они задержаны, в отношении них проводится проверка.