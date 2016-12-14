Санкт-Петербург, 15 декабря, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ сегодня, 15 декабря, рассмотрит запрос Министерства юстиции России о возможности не исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и не платить акционерам ЮКОСа 1,86 млрд евро.

Ksrf.ru Здание КС РФ

Соответствующее постановление ЕСПЧ принял еще 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России». Минюст России полагает, что Страсбург основывался на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод в таком истолковании, которое приводит к расхождению с Конституцией РФ.

Напомним, размер изначально предъявленных требований акционеров ЮКОС к России составлял свыше 100 млрд евро. Впоследствии претензии были снижены до 37,9 млрд евро.

Сумма компенсации в 1,86 млрд евро включает в себя возмещение налоговых штрафов за 2000 и 2001 годы (1,3 млрд евро), а также возврат части 7-процентного исполнительского сбора (0,5 млрд евро), взысканного в ходе привлечения компании ЮКОС к налоговой ответственности.

Министерство юстиции подчеркивает, что начисление и взыскание в государственную казну штрафов за совершение ОАО «НК «ЮКОС» налоговых правонарушений произведено в рамках федерального законодательства. Правомерность действий уполномоченных органов власти была подтверждена в том числе Конституционным судом РФ.

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Напомним, ранее КС РФ уже создал прецедент отказа исполнять постановления ЕСПЧ, ссылаясь на то, что это противоречит Основному закону РФ. Речь идет о деле «Анчугов и Гладков против России», после рассмотрения которого ЕСПЧ пришел к выводу, что в РФ нарушают избирательные права заключенных.