Ставрополь, 14 декабря, 2016, 23:39 — ИА Регнум.



Nashgorod.su Дача «Эльзы», Пятигорск

Должностное лицо владельца объекта культурного наследия регионального значения — Дача «Эльзы» привлечено к дисциплинарной ответственности за затягивание работ по восстановлению памятника.

Прокуратурой внесено представление директору ЗАО «Лира». Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а проектная документация направлена на доработку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, красивейшее здание известного архитектора Гущина было построено в 1904 году. В 2011 году уже в плачевном состоянии Дача Эльзы, принадлежащая ЗАО «Лира» получила статус объекта культурного наследия регионального значения и была поставлена на государственный учет и охрану.

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Дача Эльзы была построена в честь Эльзы (Елизаветы) Гукасовой — жены известного в местных краях кондитера по замыслу архитектора Гущина в псевдо-романском стиле. Она состояла из 62 комнат. В советский период времени дача была передана санаторию и служила столовой. После окончания войны она стала частью санатория.

Владелец объекта должен был согласовать документы по сохранению памятника до конца 2015 года, однако эскизный проект на объект культурного наследия содержит явное нарушение, предусматривая изменения Дачи Эльзы. С такими нарушениями документацию согласовать нельзя.

Эксперты пришли к мнению, что владелец умышленно затягивает процесс разработки и согласования соответствующей проектной документации. Вместе с тем, реставрация объекта должна быть завершена до конца текущего года, а это уже невозможно. Дача Эльзы приходит в негодность и разрушается.

Прокуратура уже обращалась к собственнику с требованием ускорить работы по сохранению памятника культуры.