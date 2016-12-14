Вашингтон, 14 декабря, 2016, 23:24 — ИА Регнум. Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla Motors, основатель и гендиректор компании Uber Тревис Каланик и председатель совета директоров PepsiCo Индра Нуйи включены в Форум стратегии и политики при избранном президенте США Дональде Трампе, объявила пресс-служба переходной команды будущего главы государства.

OnInnovation Илон Маск

По словам Дональда Трампа, самые инновационные и преуспевающие компании мира, их руководители приглашаются к участию в Форуме, а администрация избранного президента будет плотно взаимодействовать с ними для улучшения бизнес-климата и роста привлекательности для создания новых рабочих мест в США.

Форум стратегии и политики был образован в декабре 2016 года для проведения регулярных совещаний крупных предпринимателей США с главой американского государства. Первоначально в него вошли 16 крупных бизнесменов под председательством главы совета директоров инвестиционной компании Blackstone Стивена Шварцмана. Все они планируют доводить до сведения президента США экспертные точки зрения о влиянии шагов правительства на экономику, производительность труда и занятость населения.