Ставрополь, 14 декабря, 2016, 23:23 — ИА Регнум.



Eigenberg Fotografie Шахматы

В городе Железноводске назначен новый глава города. 21 ноября с поста главы города ушла Вера Мельникова и на ее место назначен экс-глава администрации другого города Ставропольского края — Георгиевска.

Читайте по теме: Ротации на Ставрополье: в отставку досрочно ушла глава Железноводска

Таким образом, в регионе продолжаются ротации глав муниципалитетов, которые начались после масштабных выборов 18 сентября.

На место мэра Железноводска претендовали три кандидатуры. Конкурсная комиссия отдала предпочтение Евгению Моисееву, который в последнее время возглавлял горадминистрацию Георгиевска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Железноводска.

Конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы города-курорта возглавил первый заместитель председателя правительства края Иван Ковалев.

Дума курортного города согласилась с решением конкурсной комиссии, и на заседании единогласно депутаты проголосовали за кандидатуру Евгения Моисеева.

Евгений Моисеев трудовую деятельность начал с 1994 года с должности менеджера в ООО «Компания ГЕМО», затем работал на руководящих должностях в ООО ТПП «Единство» (г.Пятигорск), ООО ТПП «Единство» (г.Георгиевск). С 2015 года по 2016 г возглавлял администрацию города Георгиевска.

После заседания Думы Моисеев принес присягу в качестве вновь избранного главы города-курорта Железноводска. Вице-премьер края Иван Ковалев подчеркнул, что Железноводск — курорт федерального значения, и главной задачей нового градоначальника станет развитие города именно в этом качестве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с осени 2016 года в Ставропольском крае проходят масштабные ротации глав муниципалитетов. Многие из них уходят досрочно и перемещаются на новые посты в другие муниципалитеты.

Так, в конце октября экс-глава администрации Михайловска Ставропольского края Михаил Миненков досрочно сложил свои полномочия. 16 ноября он был избран главой Невинномысска.

В Михайловске его сменил Игорь Серов, который пришел на этот пост с должности главы администрации Октябрьского района Ставрополя.

Досрочно сложил с себя полномочия главы города Лермонтова Игорь Зенов. 21 ноября досрочно ушла в отставку глава Железноводска Вера Мельникова.

Экс-глава города Невинномысска Ставропольского края Василий Шестак назначен полномочным представителем главы края в муниципальном образовании.

Читайте по теме: Свой интерес в муниципалитетах: зачем губернатору Ставрополья ротации