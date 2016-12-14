Москва, 4 сентября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. В России 4 сентября открыли регистрацию участников конкурса президентской платформы «Россия ― страна возможностей» «Это у нас семейное». Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

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Заявки от желающих поучаствовать в конкурсе принимают на сайте этосемейное. рф. Присоединиться к новому проекту президентской платформы может любая семья, объединившись в команду из четырёх и более родственников, среди которых есть представители не менее трёх поколений. Например, дети от шести до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

В первые часы после старта желание присоединится к конкурсу изъявили более ста семей из 64 регионов России. Самым младшим конкурсантам — по шесть лет, самому старшему члену семьи — 101 год, это прабабушка из Белгородской области. Самая большая, на данный момент, это команда Плотниковых из Оренбургской области, она состоит из десяти членов семьи, включая шестерых детей.

«Идея этого конкурса родилась в семье, мы с большой любовью готовили его к жизни и теперь вместе с участниками будем работать над тем, чтобы наш новый проект стал действительно народным, а значит, востребованными и любимым», ― рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

Подать заявки на конкурс можно до 4 ноября 2023 года.

Конкурс «Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны. Семьи-победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в большое путешествие по России.

Старт конкурса «Это у нас семейное» на платформе «Россия — страна возможностей» 1 сентября в рамках открытого урока «Разговор о важном» в мастерской управления «Сенеж» анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в День знаний провёл открытый урок «Разговор о важном», в котором приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учёбе, победители международных олимпиад и конкурсов, участники проектов «Движения Первых» и платформы «Россия — страна возможностей».

В ходе общения со школьниками глава Российского государства подчеркнул, что видит особый потенциал в развитии талантов целых семей — на это направлен принципиально новый проект платформы «Россия — страна возможностей». Так, по его словам, в России будет проводиться новый семейный конкурс, способствующий развитию традиционных ценностей.