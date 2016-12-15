Лондон, 14 декабря, 2016, 22:54 — ИА Регнум. Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что она будет инициировать 50-ю статью Лиссабонского договора, что означает начало процедуры выхода из ЕС, в конце марта 2017 года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Мы стремимся к тому, чтобы начать процедуру выхода ранее, чем 31 марта», — заявил Дэвис.

Напомним, 23 июня Великобритания проголосовала за выход из ЕС, формальная процедура должна начаться в конце марта, как это запланировала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Однако, дата не является строгой к исполнению, на что и указал Дэвид Дэвис.