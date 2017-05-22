Архангельск, 14 декабря, 2016, 22:45 — ИА Регнум. Госдума продлила на 2017 год программы модернизации здравоохранения и «Земский доктор». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе депутата от Архангельской области в Госдуме Елены Вторыгиной.

Новорожденный

Закон продлевает до конца 2017 года срок реализации программ модернизации здравоохранения субъектов РФ, чтобы завершить мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатальных центров, начатых регионах РФ в 2013 году.

«Это не потребует увеличения финансирования программы, а будет осуществлено за счёт остатков средств субъектов РФ», — говорится в пресс-релизе.

Фракция «Единая Россия», по словам депутата ГД Елены Вторыгиной, продолжит мониторинг и парламентский контроль по каждому из 17 перинатальных центров, которые должны быть введены в 2017 году.

Напомним, в Архангельске строится такой перинатальный центр на 130 мест. Его открытие сможет вывести качество оказания предродовой помощи в Архангельской области на новый уровень, так как сегодня в регионе есть только родильные дома. В августе, во время визита в Архангельск главного акушера-гинеколога министерства здравоохранения РФ по Северо-Западному федеральному округу Антона Михайлова, была дана высокая оценка потенциала объекта.

Стоимость объекта — более 2,8 миллиарда рублей, из которых более 600 миллионов рублей — средства областного бюджета, остальные средства предоставляет ФОМС. Строительство ведет АО Трест «Мордовпромстрой». Сроки строительства серьезно сдвинулись — по ряду работ отставание составляет до семи месяцев. В результате срок сдачи объекта в эксплуатацию перенесён с декабря 2016-го на лето 2017 года.

6 декабря во время визита в Архангельск полномочного представителя президента в СЗФО Николая Цуканова подрядчикам было предложено обсудить все проблемы, которые тормозят возведение перинатального центра. Полпред подчеркнул, что отставание необходимо сокращать и не допустить нового переноса срока сдачи.

Отметим, что летом этого года прокуратурой Архангельска была проведена проверка соблюдения трудового законодательства в филиале АО Трест «Мордовпромстрой», расположенного в городе Архангельске. Выяснилось, что перед 70 работниками имелась задолженность по заработной плате в сумме свыше 2 млн. рублей за февраль 2016 г.

Руководитель филиала Полибин В.А. по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере одной тысячи рублей.

В июне 2016 г. заместителем прокурора города в отношении юридического лица АО Трест «Мордовпромстрой» (Республика Мордовия, г. Саранск) возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, рассмотрев которое Государственная инспекция труда в Архангельской области и НАО оштрафовала юридическое лицо на 45 тысяч рублей.

А еще ранее, эта же фирма занималась строительством крытого катка на о. Ягры в Северодвинске. Тогда работы отставали от графика на один-два месяц, а от контракта на целых два. В итоге объект был сдан в конце 2015 года с многочисленными недоделками.