Турин, Италия, 14 декабря, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Первое представительство Донецкой народной республики открылось на севере Италии в городе Турине, сообщают «Известия».

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По утверждению члена регионального совета области Пьемонт Маурицио Маррони, инициатива открытия представительства ДНР исходила от итальянской стороны и была поддержана внешнеполитическим ведомством Донецкой народной республики.

Маурицио Маррони подчеркнул, что неоднократно лично бывал на Донбассе. Сперва, чтобы лично убедиться в нарушениях Киевом Минских соглашений, а потом в качестве международного наблюдателя. Маррони пояснил, что представительство ДНР займется распространением информации, поступающей от донецких агентств и СМИ. Кроме того, центр будет способствовать бизнес-контактам итальянских и донецких деловых кругов, а также осуществлять культурную деятельность.

Напомним, самый первый представительский центр ДНР в Европе был открыт 1 сентября в чешском городе Острава. Главной его задачей заявлялось «распространение в Евросоюзе правдивой информации о пока не признанной стране».

Стоит отметить, что в июле 2016 года областной совет Пьемонта одобрил резолюцию об отмене антироссийских санкций и признании статуса Крыма после его воссоединения с Россией. Аналогичные документы были приняты и в других итальянских областях, таких как Венето, Лигурия, Ломбардия, и Тоскана