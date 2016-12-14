Москва, 14 декабря, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Beshr Abdulhadi Алеппо под контролем правительственной армии Сирии

Сообщается, что лидеры двух стран обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Конкретно обсуждалась ситуация вокруг города Алеппо.

Ранее пресс-служба президента Турции сообщала, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию в Алеппо.