Брюссель, 14 декабря, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Фландрия беспокоится, что Британия может заключить сделки с более крупными странами ЕС, после выхода из содружества, что может нанести ущерб Бельгии, заявил фламандский премьер-министр Гирт Буржуа, сообщает 14 декабря Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Мы должны убедиться, что у ЕС есть совместный подход к Брекситу, что не будет односторонних соглашений, которые могут нанести ущерб третьей стороне», — завил Буржуа.

Комментарии фламандского премьер-министра отражают общую обеспокоенность в некоторых частях ЕС.

Лидеры ЕС обсудят свой совместный подход к переговорам на саммите в Брюсселе.

Представители ЕС предупреждают, что разные цели среди государств-членов содружества могут значительно усложнить достижение консенсуса с Великобританией.

Противоречия могут возникнуть даже внутри одного государства, как например это происходит сейчас в Бельгии.

Так область Бельгии, Фландрия, где проживает почти 60% населения 11-миллионной страны, заявила, что может потерять около 2,6% своего экономического производства, в случае если Великобритания покинет общий рынок ЕС.

Фландрия является крупнейшим экспортером целого ряда продуктов для Великобритании. Сюда входят соки, ковры и даже памперсы. Одно рабочее место из 40 зависит от экспорта в Великобританию.

Напомним, 23 июня Великобритания проголосовала за выход из ЕС, формальная процедура должна начаться в конце марта, как это запланировала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.