Киев, 14 декабря, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины закупило непригодные для использования вертолеты, которые ранее были проданы самим военным ведомством. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщают украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Бди!

Чиновники министерства обороны Украины ранее продали непригодные для использования вертолеты одной частной фирме. Однако, вскоре военное ведомство снова взяло на свой баланс эти вертолеты, заплатив за них крупные денежные средства.

Эта явно коррупционная сделка привлекла внимание Генеральной прокуратуры Украины. Было возбуждено дело по статье «Халатность».

По данным следствия чиновники Минобороны Украины нанесли государству ущерб на сумму около 12,7 млн гривен. Всем замешанным в деле грозит от пяти до семи лет тюрьмы.