Москва, 14 декабря, 2016, 22:09 — ИА Регнум. По инициативе американской стороны 14 декабря состоялись телефонные переговоры Министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Джоном Керри, сообщает официальный сайт МИД РФ.

ИА REGNUM

В ходе разговора обсуждалась тема ситуации в Сирии, в частности обстановка в восточных районах города Алеппо. Сергей Лавров напомнил, что правительство Сирии по прежнему готово обеспечить свободный выход окруженным там террористов, но главари запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» отказываются прекратить сопротивление. Российский министр призвал США повлиять на незаконные вооруженные формирования, которые поддерживаются Вашингтоном.

В ходе обсуждения гуманитарных аспектов ситуации в Алеппо Сергей Лавров разъяснил подробности усилий, предпринимаемых законными властями Сирии для обеспечения помощи гражданскому населению при поддержке России.

Кроме того, в разговоре затрагивались вопросы ситуации в Йемене, Ливии и палестино-израильских отношений.