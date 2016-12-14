Челябинск, 14 декабря, 2016, 21:50 — ИА Регнум. Советский и российский хоккейный тренер Геннадий Цыгуров ушел из жизни на 75-м году жизни, сообщает пресс-служба челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги «Трактор».

Геннадий Цыгуров. 1960-е

«14 декабря на 75-м году жизни скончался Геннадий Цыгуров. Геннадий Федорович поистине являлся мэтром отечественного и российского хоккея. Хоккейный клуб «Трактор» выражает свои глубочайшие соболезнования семье, друзьям и близким Геннадия Федоровича», — указывается в сообщении пресс-службы челябинского спортивного клуба.

Последние месяцы своей жизни Геннадий Цыгуров боролся с онкологическим заболеванием и находился в больнице.

Вся спортивная жизнь Цыгурова связана с хоккейным клубом «Трактор», в составе которого отыграл в 658 матчах и забил 47 голов. Он стал бронзовым призером чемпионата СССР 1977 года и финалистом Кубка СССР 1973 года по хоккею. В должности тренера Геннадий Цыгуров руководил спортсменами «Трактора», тольяттинской «Лады», омского «Авангарда», нижегородского «Торпедо». Вместе с хоккеистами «Лады» Цыгуров дважды завоевывал звание чемпиона России в 1993−94, а также в 1995−96 годах. Под предводительством Геннадия Цыгурова молодежная сборная России по хоккею стала чемпионом мира в 1999 году, а в 2001 году сделал омский «Авангард» серебряным медалистом чемпионата России.