Киев, 14 декабря, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко сообщает, что в ближайшее время стоит ожидать новостей по освобождению «заложников» — пленных, которые сейчас находятся в ДНр и ЛНР. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область 14 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дивчина

«Думаю, что в ближайшее время вы услышите очень важные инициативы по этому поводу», — заявил Порошенко.

Отвечая на вопрос журналистов об участии народного депутата Надежды Савченко в переговорах с главами республик Донбасса, президент подчеркнул, что государство Украина представлено в контактной группе.

«А за действия народных депутатов несут ответственность политические силы, от которых они избирались… Я действительно очень сожалею, потому что этот человек прошел огромные испытания. И я думаю, что такие шаги не несут пользы ни ей, ни Украине», — сказал он.

В завершение он в очередной раз пообещал, что Украина будет прилагать максимум усилий, чтобы вернуть домой «заложников, которые незаконно содержатся как в Российской Федерации, так и на оккупированной территории, находящейся под контролем Российской Федерации».

Президент поблагодарил Ирину Геращенко, которая является его официальным представителем в решении гуманитарных вопросов «за настойчивые усилия для возвращения наших заложников домой».

Напомним, что Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с лидерами ДНР и ЛНР. В своем комментарии прессе депутат подчеркнула, что речь на встрече шла исключительно об обмене пленными и ни о чем больше, инициатором встречи была она, а организовывали переговоры люди, «которые сотрудничают со всеми сторонами конфликта в Донбассе».