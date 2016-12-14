Приозерск, Ленинградская область, 14 декабря, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Из-за большого количества нерешаемых проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве поселка Саперное Ленинградской области жители поселка готовы перекрыть федеральную трассу «Сортавала». Об этом сообщили глава администрации Ромашкинского поселения Приозерского района Сергей Танков и глава местного совета депутатов Валентина Смирнова в своем письме в адрес президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, генпрокурора Юрия Чайки и Общероссийского народного фронта.

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Письмо с перечислением проблем с ЖКХ в поселке Саперное, где проживает около 3 тысяч человек, датировано 2 декабря. Администрация президента зарегистрировала обращение 5 декабря, после чего направила его на рассмотрение в Минобороны РФ, правительство Ленобласти и Управление Генпрокуратуры в СЗФО.

Жилищный фонд (16 многоквартирных домов) поселка, котельные, теплосети и водоснабжение находятся в ведении Министерства обороны РФ. Поселок обслуживает управляющая компания ООО «ГУЖФ».

В своем письме местные власти пожаловались президенту России на то, что эта управляющая компания «не оказывает коммунальных услуг, качество которых соответствует нормативным требованиям, а только собирает денежные средства и заключает договора на обслуживание с третьими лицами». При этом жалобы жителей игнорируются, а меры по исправлению ситуации не принимаются.

В частности, власти поселка и местные жители пожаловались на высокие тарифы, не вывезенный мусор, работающие с перебоями котельные, перебои с холодным и горячим водоснабжением, заснеженные дороги, несоответствие питьевой воды нормативам. В поселке построили канализационно-очистные сооружения, потратив около 170 млн рублей, однако они до сих пор не введены в эксплуатацию и уже требует ремонта.

«Жилищный фонд, котельные, инфраструктура находится в неудовлетворительном состоянии, текущий ремонт длительное время не производится. Дороги не ремонтируются и не очищаются от снега в зимнее время года. Твердые коммунальные отходы вывозятся не своевременно, крупногабаритные отходы неоправданно долгое время скапливаются у контейнерных площадок, которые в свою очередь находятся в непотребном виде», — перечисляют местные власти в письме Владимиру Путину, с которым можно ознакомиться на сайте администрации Ромашкинского сельского поселения Приозерского района.

Также местные власти сообщили, что в администрацию сельского поселения не были представлены соответствующие документы о планах на подготовку, готовности котельных, теплотрасс и жилых домов к отопительному сезону в 2016—2017 годов, плановый ремонт проведен только на бумаге. Паспорта готовности на объекты теплоснабжения и потребителям тепла по итогам подготовки к отопительному сезону органами местного самоуправления также не выдавались.

При этом, добавляют чиновники, ООО «ГУЖФ» проводит собрания собственников по вопросу увеличения тарифов за содержание более чем в два раза, а представители Минобороны РФ на эти собрания не приходят. В восьми многоквартирных домах повышенный тариф был утвержден без проведения собрания.

Авторы обращения подчеркнули, что местные жители больше не верят чиновникам Министерства обороны, прокуратуре и прочим ведомствам, поскольку все обращения граждан остаются без внимания. «В поселке сформировалась социальная напряженность, ежедневно поступают жалобы от жителей. Люди в отчаянии готовы на крайние меры, вплоть до блокирования Федеральной автодороги А-121 «Санкт-Петербург — Сортавала», — говорится в письме.

В связи со всем вышеперечисленным авторы письма просят президента инициировать масштабную аудиторскую и прокурорскую проверку деятельности обособленного подразделения «Санкт-Петербургское» ООО «ГУЖФ» и подразделения «Санкт-Петербургское» АО «ГУ ЖКХ».

Кроме того, местные власти обращают внимание, что более 80% населения поселка не являются военнослужащими и не имеют связи с Минобороны России. При этом передача жилого фонда, объектов инфраструктуры в муниципальную собственность не производилась и не планируется — в Минобороны утверждают, что «данный поселок используется в интересах вооруженных сил РФ».

В свою очередь, власти Ленинградской области заявили, что не могут помочь жителям поселка Саперное, поскольку не имеют полномочий работы с ведомственными котельными и сетями — они находятся на балансе оборонного ведомства.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Андрей Гаврилов, власти региона и администрация Приозерского района с 2014 года неоднократно обращались в Минобороны РФ с настоятельной просьбой о передаче объектов ЖКХ поселка Саперное на баланс муниципального образования.

«По всем обращениям от Министерства обороны РФ получены отказы. Смена управляющей компании собственниками жилья в многоквартирных домах поселка Саперное затруднительна в связи с тем, что большая часть квартир продолжает находиться в собственности Министерства обороны РФ. Администрация Ленинградской области подтверждает готовность оперативного выделения субсидии муниципальному образованию на обслуживание и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры поселка при положительном решении об их передаче на баланс муниципального образования», — сказал Гаврилов.

Позицию по этому вопросу высказали и в ООО «ГУЖФ». Пресс-служба управляющей компании сообщила, что в августе 2015 года обособленным подразделением «Санкт-Петербургский» ООО «ГУЖФ» был принят 31 дом (более 1300 лицевых счетов) в поселке Саперное, принадлежащих Минобороны России и построенных в период с 1968 по 1994 год. В домах проживает лишь 14% военнослужащих, состоящих на службе в Вооруженных силах, остальные 86% — лица, утратившие связь с военным ведомством.

«При приеме вышеуказанного жилищного фонда управляющей организацией было отмечено его крайне изношенное состояние, что отражено в актах технического состояния жилых зданий. Многие годы в домах не проводился капитальный ремонт, что привело к сверхнормативному разрушению отдельных конструктивных элементов здания и внутренних инженерных сетей. Информация об этом доведена до собственника — Минобороны России. Управляющая компания ООО «ГУЖФ» обслуживает только внутридомовое имущество и внутридомовые инженерные коммуникации. Наружные сети ХВС и ГВС не входят в зону ответственности управляющей организации. Говоря о том, что проблемы вышеуказанного жилищного фонда можно решить путем текущего ремонта, органы местного самоуправления намеренно замалчивают тему капитального ремонта, а именно в нем и нуждаются дома», — подчеркнули в пресс-службе ООО «ГУЖФ».

Там отметили, что предприятие осуществляет только управление, содержание и текущий ремонт общего имущества исключительно в рамках статьи «Содержание и текущий ремонт», а капремонт должен осуществляться региональными операторами капремонта в соответствии с программой.

В настоящий момент общая дебиторская задолженность физических лиц за ЖКУ, куда входит плата за содержание и текущий ремонт, составляет более 12,6 млн рублей, по лицевым счетам Минобороны России — свыше 2,6 млн рублей. С связи с имеющейся дебиторской задолженностью по вышеперечисленным жилым домам ООО «ГУЖФ» вынуждено за счет собственных средств расплачиваться с поставщиками ресурсов и организациями, осуществляющими вывоз твердых бытовых отходов, подчеркнули в пресс-службе ООО «ГУЖФ».

Наличие дебиторской задолженности жильцов по статье «содержание и текущий ремонт» не позволяет произвести необходимые ремонтные работы в полном объеме для предотвращения нахождения многоквартирных домов в неудовлетворительном состоянии», — добавили в компании.

При этом паспорта готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 2016—2017 годов вместе с актами готовности внутренних инженерных систем, по данным пресс-службу ООО «ГУЖФ», были представлены в органы местного самоуправления в августе этого года.

«Паспорта готовности не должны выдаваться органами местного самоуправления, они должны ими согласовываться. В данном случае администрация сельского поселения от согласования паспортов уклонилась по формальными причинам, ссылаясь на непредоставление плана подготовки к зиме и неуказанию в паспортах затраченных средств на подготовку к отопительному сезону. Отсутствие вышеуказанных документов не влияет на техническое состояние внутренних инженерных систем и здания в целом, что подчеркивает формальность причин отказа», — заявляют в управляющей компании

В настоящее время все внутридомовые сети работают в штатном режиме и обеспечивают своевременную доставку коммунальных ресурсов потребителям, что подтверждает готовность систем к отопительному сезону, также отметили в управляющей компании.

Сотрудники отдела тарификации «ГУЖФ» ведут работу по расчету и обоснованию разумного увеличения тарифа, который впоследствии защищается в органах местного самоуправления и утверждается ими. В настоящий момент тарифы на коммунальные услуги, содержание и текущий ремонт применяются согласно постановления МО «Ромашкинское сельское поселение», добавили в УК.

Также ООО «ГУЖФ» сообщило, что перебои с вывозом твердых коммунальных отходов в сентябре-октябре 2016 года произошли по вине подрядной организации «Кедр», с которой в октябре был расторгнут договор. Теперь вывоз осуществляет по графику новая организация.

«Вопрос передачи военных городков находится в ведении Минобороны России. Приказов о передаче вышеуказанного жилфонда в п. Саперное в собственность муниципалитета не было», — подытожили в ООО «ГУЖФ».