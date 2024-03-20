Ханты-Мансийск, 14 декабря, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Приватизация стратегического для ХМАО дорожно-транспортного предприятия ГУ АО «Северавтодор» перенесена на 2017 год. Опрошенные ИА REGNUM эксперты считают, что ее следовало бы и вовсе отменить. Причины отказа от продажи «Северавтодора» называются веские — безопасность дорог и заниженная цена лота, выставленного на аукцион.

«Дорожные работы»

«Северавтодор»: авансы и долги

«Есть объекты, которые имеют стратегическое значение для любой территории — это все, что связано с дорогами и энергоснабжением. В Югре же это бездумно отдается в частные руки», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Государственной думы Владимир Сысоев.

Насколько «Северавтодор» важен для Югры, следует из официальной предпродажной документации, а также из сообщений правительства Югры, госпредприятие «Северавтодор» образовалось в 1987 году, в мае 2015 года стало акционерным обществом с одной лишь целью — приватизацией. На предприятии трудится почти 1,7 тыс. человек. «Северавтодор» обслуживает 346 км федеральных дорог, 2754 км — территориальных, 2 522 км — автозимников, 605 км — промысловых «РН-Юганскнефтегаз» («дочка «Роснефти»), 204 км — прочих.

Сто процентов акций предприятия принадлежит округу. Стоимость полного пакета акций АО «Северавтодор» оценена в 2,1 млрд рублей, шаг аукциона — 63 млн рублей. Уставной капитал данной компании составляет 3 млрд 288 млн рублей. Недвижимого имущества у «Северавтодора» на 1,8 млрд рублей (31 земельный участок общей стоимостью более 1,2 млрд рублей и 106 зданий стоимостью более 600 млн рублей), движимого — на 655 миллионов. На ближайшие три года 40 контрактов на 4 млрд рублей.

«Северавтодор» работает по принципу производства полного цикла — от проектирования, строительства и до содержания, обслуживания дорог. У предприятия имеется собственный асфальтобетонный завод в Нижневартовске, 14 производственных баз, широкая сеть дорожно-ремонтных пунктов. На сегодняшний день в портфеле компании 40 действующих контрактов общей стоимостью более 4 млрд рублей, лицензия на добычу песка, пресных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, сообщается на сайте Российского аукционного дома (РАД). В РАД «Северавтодор» считают одним из самых интересных и привлекательных активов 2016 года.

«Северавтодор», на мой взгляд, неверно называть привлекательным активом, — пояснил Владимир Сысоев корреспонденту ИА REGNUM приватизацию предприятия. — Лет 10 назад этот актив можно было назвать экономически заманчивым. Дорожная отрасль на данный момент в целом по стране испытывает трудности. Сегодня, когда недостаточно выделяется средств на ремонт и строительство дорог, цена на километр работ в государственных тендерах ниже реальных затрат, именно госпредприятие можно принудить на подобные расценки — есть механизмы и они работают».

«Мы не знаем, кто и с какими целями купит «Северавтодор». Цель бизнеса — извлечение прибыли. Предприятие могут купить и перепродать кому угодно, распилить на мелкие куски и вновь перепродать. Зарабатывать на таком огромном предприятии, где есть кредиты, большой коллектив сотрудников, множество арбитражных споров, где человеческий фактор порождает проблемы с техникой безопасности и т.д. и т.п.: есть масса нюансов, которые возникают в любой хозяйственной деятельности, а здесь объем проблем — почти все дороги Югры. Тюменская область подобные эксперименты завершила и опирается фактически в дорожных вопросах на предприятия с госучастием», — сказал депутат Госдумы.

Бизнесу необходимо не только купить предприятие, но и оправдать вложения в течении трех-пяти лет. Как это сделать в случае с «Северавтодором»? Поднять расценки на работы и услуги? Но, как отмечает депутат Сысоев, это нереально, так как существуют правительственные ограничения.

«Госпредприятию некуда деваться и оно работает в заданных расценках, а частник найдет контракты повыгодней. Окружные власти помучаются и придут к выводу, что необходимо в нынешних условиях вновь создавать свою, окружную структуру, которая будет стоить гораздо больше, чем 2,1 млрд, за которые пытаются продать «Северавтодор». Или новый владелец предприятия будет получать из бюджета больше, чем его предшественник? Сомневаюсь. Если возьмет кредиты на покупку, то столкнется с выплатами процентов по кредитам вновь приобретенного предприятия. Госпредприятие — ответственности правительства, которое выступает гарантом исполнения обязательных работ. У госпредприятия нет цели прибыльности. Его задача — вовремя убирать и обслуживать дороги, строить их по нормам и правилам, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Именно ответственность за безопасность югорчан желает сбросить себя правительство ХМАО, тем самым ведет себя безответственно. Это мы видим на примере недавней трагедии на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень», — говорит депутат.

Отметим, само предприятие не скрывает проблем. Невеликую прибыль «Северавтодор» оправдывает на финотчете за 2015 год таким образом: «Ввиду понижения в 2012 году уровня финансирования работ, а также отягощения общества выплатами процентов по заемным средствам». В 2015 году «Северавтодор» выплатил 63 млн рублей по процентам за кредиты или 1,9% от годовой выручки предприятия. Рентабельность продаж «Северавтодора», то есть сумма прибыли с каждого рубля деятельности, 1,9%. Чистая прибыль лишь в 2016 году превысила трехлетнее падение, и увеличилась с 50 млн рублей до 64 млн. Средняя зарплата работников — почти 53 тыс. рублей, что с учетом окладов руководящего состава, входящих в «среднюю температуру по палате», невеликие деньги в суровых северных условиях. Кстати, средняя заработная плата в округе составляет чуть более 61 тыс. рублей.

На сегодняшний момент одной из самых острых проблем, стоящих перед АО ГК «Северавтодор» является высокий коэффициент износа автодорожной техники, сообщается на сайте предприятия. Ее у «Северавтодора» 1216 единиц. Техника обновилась тоже единично — «несмотря на дороговизну кредитных средств» обществу в 2015 году удалось обновить технопарк на 14 комбинированных дорожных машин, один автогрейдер, два фронтальных грузчика.

Кстати, на сайте госзакупок в сентябре был размещен запрос предложений ГП «Северавтодор» на открытие кредитной линии. По данным материалов с сервера госзакупок, кредит должен быть с лимитом в 500 млн рублей. Начальная цена договора — 150 млн рублей, максимальная — 300 млн рублей. Кредит желателен под 15% годовых на 18 месяцев.

Ранее, в июле, «Северавтодору» в одном из федеральных банков был установлен кредитно-документарный лимит в размере 700 млн рублей, в рамках которого была открыта кредитная линия в размере 140 млн рублей сроком на год на осуществление хозяйственной деятельности, передает пресс-служба банка. Деньги выделены в рамках договора на финансирование хозяйственной деятельности «Северавтодора».Что касается межбюджетных трансфертов, компенсирующих выпадающие доходы за 2016 год в связи с вычетом по транспортному налогу, то их выделение для ХМАО заявлено в размере 282 млн рублей лишь на этой неделе. Какая часть из них достанется «Северавтодору», корреспонденту ИА REGNUM выяснить не удалось. Да и деньги еще не пришли. То есть бюджетные деньги имеют свойство задерживаться, а строить и обслуживать дороги необходимо сегодня и сейчас.

Игра на понижение

По некоторым экспертным оценкам стоимость актива существенно занижена. «Складывается такое ощущение, что чиновники в спешке готовили продажу этого предприятия, при чем возможно под конкретного покупателя, — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с продажей «Северавтодора» депутат думы города Югорска, активист ОНФ по ХМАО Антон Пантин. — В штабе регионального Народного фронта мы 9 декабря на круглом столе как раз обсуждали в том числе и этот аукцион по продаже «Северавтодора». Многие высказались против приватизации. Причин множество. Невозможно будет контролировать качество чистки дорог в масштабах округа, это может привести к увеличению кратно количества ДТП и пострадавших в них. Продадут ‑ и что дальше? «Северавтодор» следит, ремонтирует и обслуживает дороги всего Ханты-Мансийского автономного округа. И власти региона имеют на него хоть какое-то влияние. Но кто будет заниматься ими после его продажи, а самое важное как будет осуществляться контроль, сейчас не совсем понятно».

«В ходе обсуждения нас не покидало ощущение, что многие решения в округе принимаются наобум, без серьезного анализа последствий этого действия. Получается, что Югру просто распродают налево-направо. Все на продажу, даже то, без чего округу не выжить. Приватизация «Северавтодора» — это по сути убыток округу, а не наполнение казны. В связи с этими выводами было решено направить в адрес губернатора ХМАО соответствующие рекомендации с просьбой оставить «Северавтодор» округу. Лучше, возможно, не будет, но и хуже, чем есть не станет. Предприятие могут раздробить и продать по частям, получится дороже, чем купили. Может кому-то персонально это выгодно, но уж точно не жителям. Такие действия в конец угробят дорожную сеть округа. А дороги для ХМАО — это жизнь. Подобные решения в правительстве принимают безответственные и недальновидные чиновники, которых ничего не связывает с нашей малой родиной. Эти «понаехавшие» менеджеры уже несколько раз покушались на приватизацию «Северавтодора» и откладывали. Продадут за 100 рублей — потеряют в итоге 500 — нормальная практика временщиков, после которых, хоть потоп», — заключил депутат.

Действительно, процесс приватизации данного предприятия напоминает заведомое снижение цены лота. Ее можно понижать, если лот не востребован неоднократно. Заявители, не набравшие 420 млн рублей — тому сигнал. Давайте вспомним, что 100% акций ОАО «Свердловскавтодор» (приватизирован в начале этого года — прим. ИА REGNUM ) были проданы с третьего раза. Из-за отсутствия интереса у покупателей цена лота была снижена тогда с 2,5 млрд рублей до 800 млн рублей.

Отметим, первый раз «Стройавтодор» выставлялся на торги в ноябре, второй раз — 12 декабря. Оба раза стартовая цена была одинаковой. Заявившиеся во второй раз фирмы — с низкой покупательной способностью. По официальным данным, чистая прибыль «Нижневартовскдорсервиса» за 2015 год — 12, 6 млн рублей, у «Сибэнергоресурс» выручка чуть больше. Сейчас торги вновь будут перенесены. Тем временем эксперты полагают, что правительство ХМАО, обеспечивающее АО «Северавтодор» госзаказами, возможно ждет покупателей из соседних регионов — Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Югорские эксперты дорожной отрасли отмечают, что потенциальным инвестором из числа работающих на территории ХМАО, может выступить крупнейшая частная дорожно-строительная компания «Автобан».

Проверка на дорогах

Как следует из отчетности «Северавтодора», с покупкой новой техники сократилось число ДТП на дорогах, обслуживаемых предприятием, в минувшем году снизилось на 25,9%. По причине дорожных условий снижение ДТП произошло на 56,6%. А именно, в 2014 году в Югре совершено 122 ДТП с сопутствующими ненадлежащими дорожными условиями, а в 2015 — 53 ДТП. Данная статистика аналогична статданным региональной Госавтоинспекции.

И все же есть щекотливый момент, о котором не хотят говорить ни в правительстве ХМАО, ни в силовых ведомствах. «Вопросы есть к АО «Северавтодор» — это организация, которая ответственна за расчистку дороги, за поддержание ее в надлежащем состоянии. Там с этим, как мы понимаем, уже были большие проблемы», — сказал представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на пресс-конференции, посвященной трагедии на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень, где погибли 4 декабря 12 человек.

Росавтодор в своих выводах выгораживает дорожников, опираясь на данные бортовых комплексов ГЛОНАСС, которые показали работу снегоуборочной техники и дорожных машин на федеральной трассе Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск за 20 минут до аварии.

«В недавней трагедии с гибелью детей из Нефтеюганска много странностей. Чиновники и силовики иной раз делают парадоксальные выводы. До сих пор скрывают владельцев гусеничной техники, которую перевозил злополучный трал. Оголтело защищают водителя грузовика, как оказалось по последней информации он вообще был лишен водительских прав до конца 2017 года. Вопрос, как он проходил досмотры на постах ГИБДД. У нас в округе между городами гигантские расстояния — по 300−800 километров. Чистят плохо, парадокс заключается в том, что хоть сколько денег ни выделяй — дорога идеальней не будет. Если метель и снег — это снежная стена, которая засыпает дорогу за пол часа. Даже с подразделениями и перевалочными базами в разных частях ХМАО, которые имеются в настоящее время в собственности у «Северавтодора» невозможно постоянно поддерживать дорогу в идеальном состоянии в сложных метеоусловиях», — прокомментировал Антон Пантин.