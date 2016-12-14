Рязань, 14 декабря, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Чиновники создали комиссию под руководством вице-губернатора С. В. Филимонова, куда собрали «проверенную общественность». Пока единственная попытка привлечь к участию в её работе представителя сторонников сохранения здания — кандидата исторических наук, заместителя директора Рязанского Госархива Д. Ю. Филиппова закончилась очередным казусом. Его слова были извращены и в репортаже местной телекомпании ТКР, и в публикации заместителя министра печати Рязанской области Ивана Ушакова.

Мечты разрушителей

Так за что борются сторонники решения о сносе старинного строения, принятого мэром Рязани О. Е. Булековым и, не исключено, что при негласной поддержке губернатора региона О. И. Ковалёва?

Собственно, материальная сторона вполне понятна — возведение в центре полумиллионного города очередного новодела, со вполне коммерческим наполнением реализации сего мероприятия. Как следствие, начался процесс шельмования защитников «Дома Циолковского» на страницах местных медиаресурсов. Так, на сайте «Вракурсе», которым, со слов рязанских журналистов, руководит вышеназванный чиновник-журналист Иван Ушаков, в целой серии публикаций защитников «Дома Циолковского» называют и лжецами, и мерзавцами, и «провокаторами-несистемщиками», и даже пятой колонной…

И неважно, что в число защитников предполагаемой исторической реликвии входят люди, обладающие высокими научными степенями и званиями, общественники, проводящие постоянную работу в духе патриотизма и любви к Родине, противостоящие попыткам извратить духовные и исторические ценности нашего народа. Только вовсе не стремящиеся при этом стараться быть пригретыми местной властью, но может, потому они и чужды власть имущим в Рязани, что не заискивают перед ними?

А чего же добиваются защитники? Как ни странно — малого, а именно: проведения общественных слушаний по судьбе «Дома Циолковского. И всё… Только это должно быть полноценное мероприятие, без привычного сгона «бюджетников» всех рангов и профессий и затыканием ртов оппонентам, но с обязательным участием исследователей биографии учёного, сотрудников музеев космонавтики в Калуге и Москве, которые уже выразили своё согласие на приезд в Рязань.

Но это-то не нравится «кругу первому» при власти, стремящемуся свести всё к «келейному междусобойчику». Например, член «комиссии Филимонова», художественный руководитель Театра кукол Валерий Шадский следующим образом прокомментировал издательству «Пресса» свой взгляд на ситуацию:

«Хорошо, например, что у нас сейчас все вопросы об исторических и культурных объектах решаются через совет, что можно прийти и высказать свое мнение — и тебя услышат. Лично я убежден, что люди, которые сейчас у нас занимаются культурой, — это люди заинтересованные, культурные и грамотные. И когда нас пытаются на мякине проводить, обманывать… Мы же тоже имеем глаза! Поэтому, может, и не нужно откликаться на каждый «гав» из подворотни. Убедить кого-то в чем-то можно, только когда тебя слушают. А если оппонент ставит цель только что-то опорочить и отметает все аргументы, не вникая, — то это бессмысленный разговор».

«Гав из подворотни» — это в отношении тех, кто не вовлечён в работу «советов» и «комиссий» при власти. И подобного рода высокомерие не красит уважаемого человека, тем более что в число оппонентов подобной позиции входят люди, не менее «знаменитого театрала» облечённые регалиями и признанием.

И всё ради того, чтобы «легитимизировать» действия рязанских властей. На их защиту откровенно встали представители многих местных СМИ. Так некто Алексей Ерёмкин на сайте рязанского издания «Московского комсомольца» в статье «Барак обмана. Рязанские борцы за наследие Циолковского сами себя опозорили» встал грудью на защиту регионального истеблишмента:

«Есть в нашем городе редеющая группка товарищей, которым надо постоянно говорить гадости о… рязанской власти. Их модель поведения — масштабная копия поведения Ангелы Меркель, Хиллари Клинтон и прочих врагов России. Просто миниатюрные такие модельки.

Те лают на президента, эти — на рязанскую власть. Для тех русские — враги, для этих рязанцы — быдло».

Вот так! Рязанские чиновники своими действиями, по мнению автора МК, — ни больше ни меньше, как «клоны» президента Путина, а их противники — враги, для которых народ — «быдло». Не берусь спорить с тезисом — «редеющая группка товарищей», но то, что недосуг было автору даже попытаться выяснить, о ком он так отзывается… Что не умаляет, по закону, вины от сказанного.

Но не в этом суть. Предоставим защитникам «Дома Циолковского» защитить попутно и свою честь от подобного рода публичных высказываний, приводимых на ресурсах солидного издания.

Итак, мотив действий стал абсолютно понятен — защитить рязанскую власть в её праве самостоятельно, невзирая на противоположные мнения, распоряжаться судьбой временно вверенного ей имущества. Надо полагать, на правах эдаких «местных князьков»: полновластных и неподконтрольных.

Но публикация Ерёмкина в МК примечательна ещё одной проявившейся «нотой» в хоре сторонников сноса — откровенной ненависти к самому К. Э. Циолковскому:

«Вообще, этот мужчина, полуоглохший от скарлатины еще в детстве, — человек неоднозначный. Тот же Кибальчич придумал оснастить ракетный двигатель изменяемым вектором тяги еще в 1881-м, когда привычному нам «дедушке» было двадцать четыре. Есть версии о том, как Константин Эдуардович пытался достичь реактивного движения пропусканием воздуха в жестяной трубе. На колесиках с горки. А уж его евгенические идеи вообще лучше не вспоминать».

Это на сайте МК. А в комментариях к этой публикации на своей странице в «Фейсбуке» Алексей Ерёмкин разражается откровенной ненавистью в, мягко скажем, нецензурной форме по отношению к основоположнику космонавтики. По вполне понятным причинам, воздержимся от публикации этой «чернухи».

И это, увы, не какое-то из ряда вон выходящее явление. Среди сторонников сноса «Дома Циолковского» есть такие же оголтелые ненавистники великого учёного. Обратимся в очередной раз к «творчеству» высокопоставленного чиновника от журналистики Ивана Ушакова. К тому же Константину Эдуардовичу Циолковскому этот «мастер пера» уже давно замечен в особой нелюбви. Ещё в 2011-м из-под его пера вышли пасквили на великого земляка: в личном блоге в «Живом журнале» и в газете «Мещёрская сторона»

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И что с того для Ушакова и ему подобным, что к «циолковедам» и «циолколюбам» относили и относят себя все космонавты, начиная с Юрия Гагарина. Что с того для «привластных «троллей», что великий конструктор Сергей Павлович Королёв посвятил Циолковскому целую статью «Жизнь и деятельность К. Э. Циолковского» и неоднократно называл себя учеником Константина Эдуардовича.

Не удивлюсь, что они для «Ушакова и Ко» в этом вопросе отнюдь не авторитеты, поскольку, вполне допускаю, что скажут «ниспровергатели авторитетов», дескать, вынуждены были космонавты и конструкторы «прислуживать советскому режиму». Но почему тогда после развала СССР мнение о Циолковском у наших покорителей космоса не изменилось? Почему тогда и другой конструктор космической техники Вернер фон Браун, который ну уж точно не был «обязан» восхвалять гения космонавтики «по разнарядке», и тот имел крайне отличающееся от наших рязанских «изрыгателей истин» мнение? Достаточно прочитать его слова о Циолковском:

«Результаты его пионерских трудов очевидны для всех, кто сегодня работает в области космонавтики. Он оставил нам математические расчеты, которые необходимы для понимания проблем, связанных со строительством многоступенчатых ракет. В его исследованиях в области ЖРД были обозначены исходные позиции, с которых начинается конструирование современной ракетной техники, например, двигателей для ракеты-носителя «Сатурн-5»… Это свидетельствует о том, что требования к конструкции ЖРД, сформулированные Циолковским много десятилетий назад, и сегодня не утратили своего значения. Его теории выдержали проверку временем».

А сколько почитателей гения Циолковского в России и мире среди представителей других профессий — не счесть.

Так что же так ненавистно «г-ну Ушакову сотоварищи» в Циолковском? Прежде всего, полагаю, нестерпим им образ Человека, ради осуществления своей Мечты смогшего преодолеть все жизненные невзгоды, даже свой физический недостаток. Непереносима сама мысль о том, что жил в Рязани Человек, увлекший своей Мечтой многих других, и Мечта начала осуществляться. Такой Человек — главный враг приспособленцам и лизоблюдам, для которых самой главное — много жрать, заваливая нечистотами всё вокруг. И ненавистна для таких «Иванов, родства с Родиной не помнящих», даже сама мысль, что могут быть другие смыслы в жизни человеческой.

И вот — удобный случай для Ушакова и иже с ним ещё раз очернить Мечту. Не дать даже малому её зёрнышку прорасти в «опекаемом» городе.