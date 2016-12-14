Ярославль, 14 декабря, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Одна из крупнейших тепло-, энерго‑ и водоснабжающих организаций Ярославской области — Ярославская генерирующая компания — попала под процедуру внешнего управления. Такое решение 13 декабря вынес Арбитражный суд Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Дело о банкротстве ЯГК было возбуждено в 2015 году по иску крупнейшего кредитора — компании «Газпром межрегионгаз Ярославль». По состоянию на начало декабря долг компании перед «Газпром межрегионгаз Ярославль» составил 881,3 млн. рублей.

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Решением суда прекращены полномочия органов управления ЯГК и полномочия руководителя, которые переходят к внешнему управляющему. Иначе говоря, Правительство Ярославской области больше не контролирует компанию за исключением ряда случаев, предусмотренных законом о банкротстве. Внешним управляющим назначен Семен Блинник. В течение 3 дней органы управления ЯГК должны передать ему печать, бухгалтерскую документацию и иные ценности. Внешнее управление введено сроком на год. После этого оно может быть либо продлено, либо назначена следующая стадия — конкурсное управление, которое предполагает распродажу имущества должника для удовлетворения требований кредиторов.

Для Ярославской области введение внешнего управления может оказаться довольно болезненным шагом, так как компания снабжает водой, теплом и электричеством ряд сельских районов — Тутаевский, Мышкинский, Ростовский, Переславский, Угличский, Борисоглебский, Пошехонский и Некоузский. Причем в ряде случаев ЯГК работает на арендованных мощностях и сетях бывших районных МУПов, которые сами являются банкротами.

Кроме того, ЯГК является заказчиком строительства Тутаевской ПГУ — одного из крупнейших энергопроектов в регионе. Правда, эта стройка сейчас заморожена.

ЯГК была создана в 2010 году по инициативе губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова. Компания объединила ряд проблемных коммунальных активов области. В качестве целей создания ЯГК назывались повышение энергоэффективности региональной экономики, активная модернизация и развитие энергетических мощностей с использованием систем когенерации и инновационных технологий, рациональное снижение энергоемкости валового регионального продукта на треть, комплексное повышение энергооснащенности социальной сферы не менее, чем в 1,5 раза.

Работа компании поддерживалась из бюджета Ярославской области как через компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения, так и напрямую через вложения в уставной капитал. Однако все эти меры оказались неэффективными. По фактам различных нарушений в ЯГК Следственным комитетом было возбуждено несколько уголовных дел, однако об их судебных перспективах СУ СК по Ярославской области ничего не сообщал.

Интересно, что накануне решения суда сменился директор «Ярославской генрирующей компании». Как следует из информации официального сайта, с 5 декабря им по совместительству является директор ООО «Купавинские Тепловые Сети» Алексей Олейник. До него компанию возглавлял Виктор Родионов, назначенный на этот пост в августе 2016 года.