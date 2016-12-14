Москва, 14 декабря, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Участники российского валютного рынка настолько поверили в позитив для рубля, что даже локальная коррекция на нефтяном рынке не способна привести к падению отечественной валюты. Рубль держится на максимальных значениях за последние полтора года, несмотря на то, что нефть Brent потеряла уже 2 доллара от своих максимальных значений, говорит руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

Крепкий орешек

«Практически все эксперты убеждены в том, что Федрезерв повысит процентную ставку на сегодняшнем заседании. Об этом практически прямо говорила глава ФРС Джанет Йеллен. Этот сценарий уже заложен в текущие котировки на международных финансовых площадках. В случае, если заявления Джанет Йеллен будут носить более мягкий характер, российский рубль может получить поддержку», — говорит эксперт.

Что касается дальнейших перспектив российской валюты, то сейчас динамика рубля будет зависеть от нефтяных цен, напоминает Задоя. «Участники рынка и эксперты ожидают продолжения роста после сделки ОПЕК. Второе — нисходящий тренд в валютной паре доллар/рубль, который мы наблюдали в течении всего текущего года, сохраняется и, скорее всего, продолжится. Если доллар/рубль опустится ниже отметки 60, то нас ожидает снижение вплоть до 57−58 рублей за одну единицу американской валюты. Однако верится в такое развитие событий с трудом», — говорит аналитик. В любом случае путь наверх у рубля будет достаточно сложен и тернист, уверен Задоя. «Сейчас важно продавить отметку 60 рублей 80 копеек — это минимум октября 2015 года. Дальше на пути встанет психологический уровень в районе 60 рублей за одну единицу американской валюты. И только после этого нас ждет снижение вплоть до 57 — 58 рублей за доллар», — заключил он.