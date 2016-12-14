Ставрополь, 14 декабря, 2016, 19:39 — ИА Регнум.



Виктория Ивановская ИА REGNUM Сквер возле здания правительства Ставропольского края

Ставропольский край получит 600 млн рублей федеральных средств по программе благоустройства городов. Еще 200 млн рублей муниципалитеты получат из краевого бюджета на благоустройство своих территорий по программе местных инициатив.

Средства на реализацию федеральной программы будут направлены в региональные бюджеты до 1 марта 2017 года и должны будут освоены в течение пяти лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте.

В парламентских слушаниях, прошедших 14 декабря в Госдуме РФ, было озвучено, что программа по благоустройству городов страны будет реализована с начала 2017 года. Бюджет программы составит 20 млрд рублей. В федеральном бюджете будут приняты соответствующие поправки.

70% бюджета программы будет затрачено на благоустройство дворов и 30% — пойдёт на благоустройство знакового объекта в муниципалитете. Дополнительно предусмотрено 500 миллионов рублей на обустройство парков и скверов.

Общественный контроль за реализацией программы будут вести местные жители. Они будут привлекаться как для работы над проектами, так и будут следить за ходом выполнения этих работ.

В регионах должны будут создаваться механизмы вовлечения частных инвесторов в проектирование, софинансирование и использование объектов благоустройства.

«Проблему благоустройства дворов люди часто называли одной из первых. Где-то детям негде играть, где-то весь двор машинами заставлен, где-то спортивные площадки пришли в негодное состояние. Эти проблемы надо решать, конечно, привлекая самих жителей», — прокомментировал решение парламента спикер краевой Думы Геннадий Ягубов.

Напомним, что в Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин подчеркнул необходимость участия граждан и общественников в благоустройстве городов.

Депутат Государственной Думы РФ от Ставрополья Елена Бондаренко также сообщила, что в ближайшее время будет создан общественный совет по реализации партийных проектов в регионах, который будет работать с учетом конкретных пожеланий людей на местах.

Парламентарий также напомнила, что в Ставропольском крае, наряду с благоустройством дворов, будут реализованы проекты по созданию парков и мест для отдыха, а также поддержке театров в малых городах.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве, в 2017 году Ставрополью будет выделено 150 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство и модернизацию сельских Домов культуры. Средства выделяются в рамках госпрограммы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013−2020 годы.

С учетом софинансирования из краевого бюджета, на ремонт и строительство ставропольских сельских домов культуры в следующем году всего будет направлено около 160 миллионов рублей.

С помощью этих средств в 2017 году планируется обеспечить строительство трех и капитальный ремонт семи зданий Домов культуры в десяти сельских территориях края.

Предусмотрены также средства на продолжение строительства спортивных площадок, а также реконструкцию школьных спортивных залов.

В крае также реализуется программа поддержки местных инициатив, в рамках которой на воплощение в жизнь идей муниципалитетов по благоустройству своих территорий выделено из краевого бюджета 200 млн рублей.