Москва, 14 декабря, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Законопроект об исключении возможности при предоставлении дотаций субъектам РФ возлагать на них дополнительные условия, внес в Госдуму Совет Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Sami Деревянные счёты

Серьезную озабоченность Совфеда, а также регионов вызывает действующее положение об установлении правительством РФ условий предоставления и использования дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета субъектам РФ.

«Вместе с тем дотации по своей сути являются безусловной и безвозмездной финансовой помощью Российской Федерации субъектам РФ, что подтверждалось многолетней практикой бюджетного процесса в предыдущие годы», отмечают авторы. «Кроме того, согласно Бюджетному кодексу РФ дотации являются собственными доходами регионов и для большинства из них имеют определяющее значение для целей выравнивания своей бюджетной обеспеченности», — указали в верхней палате парламента.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что сенаторы поддерживают требование Минфина о необходимости заключать соглашения с регионами, чтобы каждый их них стремился наращивать свою доходную часть и оптимизировать расходы.